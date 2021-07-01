Качественный бетон купить с доставкой в Бронницах, Раменском, Воскресенске

Бетонный завод «Монолит» приглашает всех, кто хочет бетон хорошего качества по отличной цене за куб, к сотрудничеству!

Мы производим и продаём продукцию с заявленными характеристиками морозоустойчивости, водонепроницаемости, износостойкости в любых количествах.

Вы можете приобрести бетон с доставкой в Раменское, Бронницы, Воскресенск. Производство бетона, как и автопарк, работают круглосуточно – можно приобрести смесь, раствор в любое время суток. Договор.

Продукция: диапазон характеристик

Марка Класс Водонепроницаемость Морозостойкость Прочность, кгс/см2 Товарный бетон М100 – М400 В7,5 – В 30 W2 – W10 F50 – F500 98 – 393 Бетонный раствор М75 – М250 В5 – В20 W2 – W10 F50 – F500 65 – 262 Керамзито-бетон М100 – М350 В7,5 – В25 W2 – W8 F50 – F500 98 – 327 Пескобетон М200 – М350 В15 – В25 W4 – W10 F50 – F500 196 – 327

Цены на бетон

ТОВАРНЫЙ БЕТОН КЕРАМЗИТОБЕТОН Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб М100 БСТ В7,5 (гравий) П4 F150 W6 4950 М150 БСТ В10 (гравий) П4 F100 W4 5050 М150 БСТ В12,5 (гравий) П4 F100 W4 5100 М200 БСТ В15 (гравий) П4 F150 W6 5200 М250 БСТ В20 (гравий) П4 F150 W6 5300 М300 БСТ В22,5 (гравий) П4 F200 W8 5400 М350 БСТ В25 (гравий) П4 F200 W10 5600 М400 БСТ В30 (гравий) П4 F300 W12 5900 М450 БСТ В35 (гравий) П4 F300 W12 6250 Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб М100 Керамзитобетон БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 стоимость уточняйте у менеджера М150 Керамзитобетон БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 стоимость уточняйте у менеджера М200 Керамзитобетон БСЛ В15 (керамзит) D1600 стоимость уточняйте у менеджера М250 Керамзитобетон БСЛ В20 (керамзит) D1600 стоимость уточняйте у менеджера

Самая выгодная цена на бетон в Раменском

Цена имеет не меньшее значение, чем технические и качественные характеристики. Мы являемся заводом-изготовителем и имеем возможность устанавливать свои цены. Стоимость раствора начинается от 4150 рублей за куб, бетонной смеси – от 4600 рублей. Цена зависит от наполнителя (гранита, гравия) необходимой марки, обозначающей процентное содержание цемента в составе.

Чтобы убедиться, что купить бетон по цене производителя очень выгодно, предлагаем посмотреть наш прайс. Мы всегда рады клиентам, поэтому предлагаем скидки при покупке крупной партии. Хотите узнать подробней – позвоните 8 (916) 055-03-33. Вам ответят в любое время суток!

Наши преимущества:

Наш производственный комплекс состоит из 2 бетонных заводов в Раменском, Воскресенске, складов, лаборатории, автопарка. Вы можете заказать в процессе экспертизу на объекте, взять в аренду бетононасосы. Вам не придётся ждать отгрузки/поставки предыдущего клиента, специалисты быстро рассчитают вашу заявку. Доставка бетона производится круглосуточно.

Предлагаем продукцию по ценам завода-изготовителя Предлагаем продукцию по ценам завода-изготовителя Отпускаем любую по объему партию Отпускаем любую по объему партию Производим продукцию по требованиям ГОСТ Производим продукцию по требованиям ГОСТ Проверяем качество в экспертной лаборатории Проверяем качество в экспертной лаборатории Осуществляем быструю доставку на объект Осуществляем быструю доставку на объект Работаем круглосуточно без праздников и выходных Работаем круглосуточно без праздников и выходных

Использование разных марок бетона

М100 – из него делаются отливы, отмостки, желоба, пешеходные дорожки. Подходит под предбетонную основу в фундаментах монолитного и ленточного типа. М150 – применяется для подготовительных операций перед заливкой или гидроизоляцией, стяжки полов, бетонирования дорожного полотна. М200 – пригодится для напольных стяжек, отмосток, конструкций, оборудования паркингов, внутренние перегородки. М250 – нужен для стяжки, формирования ступенек. М300 – преимущественно такой бетон покупают для канализационных колодцев, монолитных фундаментов, конструкций, монолитных и подпорных конструкций, перекрытий.

М350 – популярен в изготовлении лестниц, ригелей, балок, плит перекрытий, колонн, монолитных оснований.

М400 – требуется для гидротехнических конструкций, банковских хранилищ, блокгаузов, спортивных площадок.

Наш завод выпускает все эти марки с особыми добавками, повышающими морозостойкость, водонепроницаемость. Мы предлагаем вам заказать бетон с доставкой в Раменское нашими автобетононасосами и самосвалами либо забрать покупку самовывозом на арендованном и собственном транспорте.

Нам доверяют