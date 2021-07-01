Качественный бетон купить с доставкой в Бронницах, Раменском, Воскресенске

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О компании

Компания ООО Монолит Бетон –  это бетонный завод в Раменском,Воскресенском и Бронницы по выгодным ценам с доставкой круглосуточно, без выходных. Мы можем выполнить заказы любого объема с соблюдением оговоренных сроков поставок.

 

Новости
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  • Какой бетон, песок, щебень считаются хорошими для строительства

    Долгий срок службы без капитального ремонта являются желанными критериями. Для этого нужны качественные материалы. Какой же бетон, песок и щебень хороший для строительства? Разберемся с параметрами каждого из них.

  • Бетон 5 кубов

    На первый взгляд задача купить бетон 5 кубов не вызывает затруднений. На самом деле есть важные вопросы, требующие предварительного решения. Бетон привозят миксером – это наиболее целесообразный метод, поскольку в нем разведенная смесь медленней теряет воду и постоянно перемешивается.

  • Стоимость м3 бетона

    В стоимость м3 бетона заложено несколько составляющих, которые могут изменяться в разных компаниях на строительном рынке. Однако слишком невысокая цена бетона в любом случае говорит о низком качестве продукта. Рассмотрим, что входит в стоимость 1 м3 бетона и какие факторы на нее влияют.

  • Цена 20 кубов бетона

    Сколько стоит 20 кубов бетона с доставкой на стройплощадку и без нее – такой вопрос возникает у застройщиков, которые ведут довольно внушительное строительство. Такой объем доставляют с помощью нескольких автобетоносмесителей. Каждый хочет сэкономить и получить качественный бетон.

Почему наша сеть заводов?

Производим смеси по ГОСТ 7473-2010, работаем без выходных и перерывов, отгружаем в месяц более 30 000 м3 бетона

Свое производство рядом с вами, самые выгодные цены на бетон и растворы.

Полное сопровождение менеджером от звонка до приезда нужного товара!

 

Отгрузка бетона от 1 м3 до ∞, свой парк спецтехники (29 миксеров, 7 самосвалов, 4 АБН)

 

Лабораторный контроль каждой отгрузки, паспорта качества

 

Доставка бетона 24/7

Собственный автопарк позволяет осуществить доставку бетона любого объема в любую точку города в течение 2-3 часов! За много лет успешной работы мы заслужили доверие со стороны клиентов. Работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете купить бетон любой марки с доставкой как при маленьком объеме (от 1 м3), так и при большом. При больших объемах делаем индивидуальные предложения и предоставляем большие скидки! Вся продукция соответствует нормам и правилам ГОСТ. Мы всегда готовы провести лабораторные испытания любого товара. За каждым заказом закрепляется квалифицированный сотрудник, который будет с вами от консультации до последующей отгрузки бетона.

Стоимость доставки

 

Онлайн калькулятор объема бетона для фундамента
  • Плитный фундамент
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
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Стоимость 0.00 руб Заказать

Плитный фундамент – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. При высокой стоимости такого фундамента он является самым надежным. Плитный фундамент подходит под такие виды почв как торфяные, песчаные, болотистые а также с высоким уровнем грунтовых вод. Для рассчета объема бетона плитного фундамента воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором бетона.

Длина плиты L см
Ширина плиты W см
Высота плиты H см
Ширина ленты D см
Стоимость 0.00 руб Заказать

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетона, возводимый под всеми несущими стенами здания.
Ленточный фундамент позволяет возводить на своем основании различные строения: от деревянных до монолитных домов. При этом использовать намного меньшее количество строительных материалов и поэтому обходится значительно дешевле плитных фундаментов. Для рассчета объема бетона плитного фундамента воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором бетона.

Высота сваи H см
Диаметр D см
Количество свай шт
Стоимость 0.00 руб Заказать

Качество и надежность отличает фундамент на бетонных сваях при небольшой стоимости возведения. Свайный фундамент предполагает большое количество опор. Сваи обычно погружены вертикально в грунт. Свайный фундамент отличает низкая стоимость, меньшее количество земляных работ, возводимость в любое время года, большая устойчивость, а также он не боится высоких грунтовых вод. Для рассчета объема бетона для свай воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором бетона.

Качественный бетон купить с доставкой в Бронницах, Раменском, Воскресенске

Бетонный завод «Монолит» приглашает всех, кто хочет бетон хорошего качества по отличной цене за куб, к сотрудничеству!

Мы производим и продаём продукцию с заявленными характеристиками морозоустойчивости, водонепроницаемости, износостойкости в любых количествах. 

Вы можете приобрести бетон с доставкой в Раменское, Бронницы, Воскресенск. Производство бетона, как и автопарк, работают круглосуточно – можно приобрести смесь, раствор в любое время суток. Договор. 

  

Продукция: диапазон характеристик

 МаркаКлассВодонепроницаемостьМорозостойкостьПрочность, кгс/см2
Товарный бетон М100 – М400 В7,5 – В 30 W2 – W10 F50 – F500 98 – 393
Бетонный раствор М75 – М250 В5 – В20 W2 – W10 F50 – F500 65 – 262
Керамзито-бетон М100 – М350 В7,5 – В25 W2 – W8 F50 – F500 98 – 327
Пескобетон М200 – М350 В15 – В25 W4 – W10 F50 – F500 196 – 327

Цены на бетон

МаркаНаименованиеСтоимость с НДС за м3/руб 
М100 БСТ В7,5 (гравий) П4 F150 W6 4950 Заказать
М150 БСТ В10 (гравий) П4 F100 W4 5050 Заказать
М150 БСТ В12,5 (гравий) П4 F100 W4 5100 Заказать
М200 БСТ В15 (гравий) П4 F150 W6 5200 Заказать
М250 БСТ В20 (гравий) П4 F150 W6 5300 Заказать
М300 БСТ В22,5 (гравий) П4 F200 W8 5400 Заказать
М350 БСТ В25 (гравий) П4 F200 W10 5600 Заказать
М400 БСТ В30 (гравий) П4 F300 W12 5900 Заказать
М450 БСТ В35 (гравий) П4 F300 W12  6250 Заказать
МаркаНаименованиеСтоимость с НДС за м3/руб 
М100 Керамзитобетон БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 стоимость уточняйте у менеджера Заказать
М150 Керамзитобетон БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 стоимость уточняйте у менеджера Заказать
М200 Керамзитобетон БСЛ В15 (керамзит) D1600 стоимость уточняйте у менеджера Заказать
М250 Керамзитобетон БСЛ В20 (керамзит) D1600 стоимость уточняйте у менеджера Заказать

Самая выгодная цена на бетон в Раменском

Цена имеет не меньшее значение, чем технические и качественные характеристики. Мы являемся заводом-изготовителем и имеем возможность устанавливать свои цены. Стоимость раствора начинается от 4150 рублей за куб, бетонной смеси – от 4600 рублей. Цена зависит от наполнителя (гранита, гравия) необходимой марки, обозначающей процентное содержание цемента в составе.

Чтобы убедиться, что купить бетон по цене производителя очень выгодно, предлагаем посмотреть наш прайс. Мы всегда рады клиентам, поэтому предлагаем скидки при покупке крупной партии. Хотите узнать подробней – позвоните  8 (916) 055-03-33. Вам ответят в любое время суток!

Наши преимущества:

Наш производственный комплекс состоит из 2 бетонных заводов в Раменском, Воскресенске, складов, лаборатории, автопарка. Вы можете заказать в процессе экспертизу на объекте, взять в аренду бетононасосы. Вам не придётся ждать отгрузки/поставки предыдущего клиента, специалисты быстро рассчитают вашу заявку. Доставка бетона производится круглосуточно.

Предлагаем продукцию по ценам завода-изготовителя
Отпускаем любую по объему партию
Производим продукцию по требованиям ГОСТ
Проверяем качество в экспертной лаборатории
Осуществляем быструю доставку на объект
Работаем круглосуточно без праздников и выходных

Использование разных марок бетона

М100 – из него делаются отливы, отмостки, желоба, пешеходные дорожки. Подходит под предбетонную основу в фундаментах монолитного и ленточного типа.

М150 – применяется для подготовительных операций перед заливкой или гидроизоляцией, стяжки полов, бетонирования дорожного полотна.

М200 – пригодится для напольных стяжек, отмосток, конструкций, оборудования паркингов, внутренние перегородки.

М250 – нужен для стяжки, формирования ступенек.

М300 – преимущественно такой бетон покупают для канализационных колодцев, монолитных фундаментов, конструкций, монолитных и подпорных конструкций, перекрытий.

М350 – популярен в изготовлении лестниц, ригелей, балок, плит перекрытий, колонн, монолитных оснований. 

М400 – требуется для гидротехнических конструкций, банковских хранилищ, блокгаузов, спортивных площадок. 

Наш завод выпускает все эти марки с особыми добавками, повышающими морозостойкость, водонепроницаемость. Мы предлагаем вам заказать бетон с доставкой в Раменское нашими автобетононасосами и самосвалами либо забрать покупку самовывозом на арендованном и собственном транспорте.

Нам доверяют

 
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